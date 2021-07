Due nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Ciociaria, su un totale di 600 tamponi. Uno a Frosinone, l'altro a Villa Latina. I negativizzati sono 7. Zero i decessi per la sedicesima volta consecutiva. E negli ultimi trenta giorni un solo morto legato alla pandemia.

Avvertenza all'utenza

I richiami degli OpenDay di AstraZeneca, sia gli anticipati che quelli previsti per le date effettive, sono stati spostati da Torrice a Frosinone.

I confronto con ieri

Ieri ci sono stati 5 positivi: ad Atina, Castelliri, Ferentino,

Sora e Veroli. Su 580 tamponi effettuati. Vuol dire un tasso di positività pari a 0,86%. Ci sono stati

pure 7 negativizzati. E ancora una volta 0 decessi.