Una tragedia difficile da raccontare quella costata la vita ad un bambino di soli 12 anni. Il piccolo è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando con alcuni coetanei.

L'incidente è avvenuto in via Aldo Moro a Carini, un paese dell'hinterland palermitano. Inutile ogni tentativo di soccorrerlo. Il piccolo è morto sul colpo.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica del tragico incidente che si è verificato nel parco comunale Sofia.

Secondo una prima ricostruzione il bambino si sarebbe aggrappato alla porta che lo ha travolto provocandogli un grave trauma cranico.

Il fratello del piccolo ha pubblicato uno straziante post sui social: "Non si può morire così – ha scritto – Mio fratello era andato al parco per giocare a pallone e adesso non c'è più...".