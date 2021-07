Valorizzazione delle terre e delle specialità locali.

Appuntamento il 14 luglio, alle 11.15, all'Albaneta Tenuta di Montecassino, dove interverrà il padre Abate di Montecassino insieme all'imprenditore Daniele Miri.

Raduno al cimitero polacco alle 11.15 per poi accogliere le autorità presenti nei locali della Tenuta dove sarà presentato e illustrato un progetto specifico, con una degustazione sul posto.

Sarà un evento che parlerà di riqualificazione, di turismo e di cultura per tutto il territorio con la benedizione del padre abate dom Donato Ogliari in occasione della prossima apertura della Masseria per la degustazione e la promozione dei prodotti locali.

Un altro momento pensato per il territorio e per portare sempre di più sotto i riflettori della comunità e dei turisti le bellezze e le bontà della Terra Sancti Benedicti.