Dopo l'incontro con lo scrittore Gianrico Carofiglio, domani sera Pignataro Interamna vivrà un altro importante appuntamento culturale. Sarà infatti inaugurata la "Panchina Letteraria" nella piazzetta del monumento ai caduti. La struttura in cemento a forma di libro aperto, per simboleggiare l'importanza della lettura e della cultura in tutte le sue forme, è dipinta e decorata dall'artista Angelo Rasile.

«Ma la serata è piuttosto articolata – ha annunciato il sindaco Benedetto Murro -. Oltre alla panchina sarà allestita una mostra di Alberto D'Alessandro che ci porterà ad ammirare le sue ultime opere e si terrà la presentazione del libro "Into the Roots", il grande lavoro fotografico e non solo del nostro amico Benedetto Ciacciarelli, che ci illustrerà la sua Africa, quella che lui conosce personalmente e che, oltre ad una crescita personale, gli ha concesso di scattare fotografie incredibili che potremo tutti ammirare su schermo».

«Ci sono tutti gli ingredienti, insomma ha precisato Murro per passare insieme un'altra bella serata in piazzetta e, perché no, passare del tempo in paese, che è sempre un piacere vedere vivo e affollato».

Naturalmente, con i dovuti accorgimenti anti Covid.