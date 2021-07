Orari? L'assessore al Commercio, Arianna Volante, ricorda che sino al 30 settembre prossimo è consentito di prorogare l'orario di chiusura di tutte le attività commerciali della città fino alle 22. A tal proposito sull'albo pretorio del Comune è affissa la relativa ordinanza del sindaco Enzo Salera. Essa trae origine dalle tante richieste sia del settore del commercio che da parte della cittadinanza e coincide con la volontà dell'amministrazione di offrire maggiori opportunità di vendita alle attività commerciali.

L'assessore Arianna Volante aggiunge che l'adozione di tale ordinanza risponde alla volontà di andare incontro alle esigenze dei commercianti, penalizzati dalle ore più calde, e a quella di poter sfruttare così le ore serali meno afose in questi mesi estivi. L'assessore ricorda inoltre che non vige alcun obbligo ma che ogni commerciante potrà liberamente aderire o non alla opportunità di proroga dell'orario.

«Auspico – ha detto – che gli eventi organizzati da bar e ristoranti agevolino anche le attività commerciali di vendita». Poiché la richiesta per la proroga degli orari di chiusura serali viene anche da parrucchieri ed estetisti, che rientrano tra le attività artigianali, si procederà ad adottare simile ordinanza anche per loro.