Cinque nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su 580 tamponi effettuati. I negativizzati sono 7. Non sono stati registrati decessi per il quindicesimo giorno consecutivo. I nuovi casi si registrano a Atina, Castelliri, Ferentino, Sora e Veroli

Il confronto con ieri

Ieri 1 caso in provincia di Frosinone (a Torrice). Su 556 tamponi effettuati. Tasso di positività allo

0,17%. I negativizzati sono stati 7. Nessun decesso per la quattordicesima volta consecutiva. Da due

settimane non ci sono vittime per Coronavirus in Ciociaria. E negli ultimi ventinove giorni un solo

morto legato alla pandemia.



Tamponi alla movida. L'ultimo fronte della Asl

Vaccini e tracciamento: la strategia della Asl è questa ormai. Con un unico obiettivo: prevenire

e cercare di contenere la diffusione della variante Delta, che secondo le previsioni sarà prevalente ad

agosto nel Lazio. La Asl vuole iniziare adesso, in un momento in cui le curve dei decessi e dei contagi

sono state spezzate.