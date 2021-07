Una tragedia difficile da raccontare quella che arriva da Cala Sabina, in Sardegna. Un turista lombardo di 34 anni, A.G., è morto mentre era al mare con la moglie con la quale trascorreva il viaggio di nozze. Il giovane si è accasciato sulla spiaggia senza più riprendersi.

I bagnanti che hanno assistito alla scena hanno cercato di soccorrerlo ma ogni tentativo di strappare l'uomo alla morte è stato vano. Sono intervenuti anche gli uomini della Guardia costiera di Golfo Aranci e i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo.

Sul posto anche l'elisoccorso dall'ospedale di Olbia, ma nonostante il prodigarsi dei medici e dei soccorritori non c'è stato niente da fare. Secondo i medici il 34enne è deceduto per cause naturali, probabilmente un ictus.

Il magistrato della Procura di Tempio ha disposto la restituzione della salma dello sfortunato giovane ai familiari.