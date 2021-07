Dopo che l'edizione dei Campionati Nazionali Universitari del 2021 è stata annullata a causa del Covid, si lavora per quella del 2022: la sede confermata è Cassino. Otto anni fa, in occasione dei Cnu del 2013, l'attuale sindaco Salera, all'epoca assessore al Bilancio, dovette trovare le risorse per la pista di atletica da realizzare allo stadio "Salveti". Intitolata a Mennea, è stata data in gestione all'Unicas.

La struttura resta però di proprietà comunale. Dopo quasi un decennio dalla realizzazione, è necessario un restyling: ieri in Comune si è tenuta una riunione organizzativa per evidenziare il da farsi. Salera ha riportato le sollecitazioni ricevute dal presidente del Cusi in occasione dell'assemblea al salone del Coni la scorsa settimana e si dice fiducioso: «Troveremo le risorse per il rifacimento della pista di atletica e anche questa volta Cassino si farà trovare pronta per organizzare al meglio l'evento come già accaduto nel 2013».