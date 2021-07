Due bellissimi cucciolotti abbandonati, la scorsa domenica mattina, hanno trovato alloggio dentro la caserma dei carabinieri di Amaseno. Ma andiamo con ordine. Una famiglia si stava recando a trovare una parente presso la casa di riposo situata all'ingresso del paese. Nel tragitto hanno notato alcuni cuccioli abbandonati al caldo e al sole, fermi sul ciglio della strada. Destinati a morte certa i due cani non completamente puri, ma di discreto valore economico, molto simili ai boxer, sono stati raccolti dalla brava famiglia che li ha subito portati in caserma.

I cagnolini sono stati subito rifocillati e coccolati, visto che erano molto provati dal grande caldo. La stazione dei carabinieri di Amaseno, diretta da Danilo Venturi, ha immediatamente chiamato l'associazione "Anch'io esisto" presieduta da Luigi Alfano, che si occupa proprio dell'affidamento dei cani abbandonati rinvenuti nel territorio del paese. Il signor Alfano si è recato in caserma e ha prelevato i due cagnolini, destinandoli a una prima sistemazione temporanea. Dopo avere proceduto alle cure del caso e alle vaccinazioni di rito, comincerà l'iter di affidamento per questi due randagi, sicuramente abbandonati al loro destino da persone poco "umane", in attesa di trovare presto una casa e un padrone affettuoso.

Strana la storia di questi cagnolini, è difficile trovare abbandonati esemplari di valore. In questa stagione si ripropone il dramma dell'abbandono degli animali domestici sulle strade, soprattutto la Frosinone mare. Queste povere bestie destinate a morte certa e a disidratazione vanno tolte subito dalla via. Ecco il senso di questa associazione: dare una dimora e cure ai nostri amici a 4 zampe anche per questioni di igiene pubblica.