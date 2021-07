All'inciviltà non c'è mai fine. Resti di bagordi, semplici cartacce e rifiuti vari, questo quanto fotografo in pieno centro da alcuni cittadini indignati e pubblicati su pagine social a carattere cittadino al suon di "Borghi più belli d'Italia". Uno spettacolo indegno per il centro storico che non è passato inosservato.

I commenti

Tanti i commenti apparsi sotto il post. C'è di chi dice "Eppure la raccolta dell'immondizia la paghiamo profumatamente», a fargli eco anche altri commenti «Sicuramente c'è gente maleducata ma a Boville per vedere una ramazza in giro ci vogliono giorni e giorni.

E quando si chiede il perché la risposta è sempre la stessa, "c'è solo un operaio". C'è chi invoca ancora il bisogno di piazzare in punti strategici delle videocamere di sorveglianza.

Atti di inqualificabile maleducazione che si sommano ai malumori dei cittadini circa la tempestività delle azioni di pulizia d decoro urbano. Resta la costante che, centro storico o meno, una tale mancanza di senso civico è assolutamente inaccettabile e ingiustificabile.