"A riveder le stelle", gli incontri musicali nel chiostro di S. Agostino organizzati dal Comune di Veroli in collaborazione con il Conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone. Pronti per la seconda serata di oggi alle 21 con l'esibizione dell'ensemble di chitarre e-cetra.

«Sarà sicuramente una serata interessante come lo è stata la prima con il maestro Battista – dicono il sindaco, Simone Cretaro e la consigliera delegata alla Cultura, Francesca Cerquozzi – a conferma del valore dei musicisti in programma e della domanda di spettacoli dal vivo di qualità apprezzata dal pubblico. Siamo ben lieti di poter collaborare con il Conservatorio "Licinio Refice" perché eccellenza culturale del nostro territorio». Il terzo incontro musicale in programma al chiostro di S. Agostino mercoledì 14 luglio con il "Concerto del Trio di Ance" con Orlando D'Achille (Oboe), Rodolfo La Banca (Clarinetto) e Raffaele Ramunto (Fagotto).