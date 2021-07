Un lutto condiviso da Vallemaio, Vallerotonda, Cassino e da migliaia di ex studenti del liceo artistico. Martedì pomeriggio è venuto a mancare don Rosino Pontarelli. Don Rosino era nato il 31 maggio 1941 a Vallemaio. Ha studiato nell'abbazia di Montecassino, dove ha conseguito la maturità classica. Dopo aver preso i voti, nel monastero benedettino ha svolto anche l'incarico di segretario della Curia di Cassino. Ma per tanti anni èstato anche insegnantedi religione di tante generazioni di studenti del liceo Artistico della città martire. Dal 1966 è stato il parroco titolare della parrocchia di Vallerotonda. A quella comunità si è subito affezionato, forse anche perché gli ricordava il suo paesino di origine, e l'affetto è stato presto ricambiato dai fedeli locali.

A Vallerotonda è rimasto fino a tre anni fa, quando per motivi di salute è stato costretto a lasciare. Si era quindi ritirato a Vallemaio. Purtroppo un paio di settimane la frattura del femore e l'intervento chirurgico al "Santa Scolastica" di Cassino. Era stato dimesso da qualche giorno, quando le sue condizioni si sono aggravate, fino quando, martedì pomeriggio, è morto. Intorno a lui, negli ultimi momenti, e per tutta la vita, la sua famiglia e i suoi amorevoli nipoti.

Toccante il ricordo della parrocchia di Vallemaio: «Affidiamo la sua anima alla Misericordia di Dio, affinché possa vivere per sempre nella compagnia dei santi. La parrocchia di San Tommaso Apostolo in Vallemaio si unisce al dolore della famiglia». E quello della "sua" parrocchia": «Grati per l'opera di apostolato svolto per le nostre comunità, le parrocchie S.

Maria Assunta di Vallerotonda e S. Maria Goretti di Cerreto si uniscono al dolore della famiglia». I funerali saranno celebrati questa mattina alle dieci nella chiesa della Santissima Annunziata e saranno presieduti dal vescovo Antonazzo.