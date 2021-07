Tutto pronto per l'Estate Ferentinate 2021. Oltre 60 tra eventi, rassegne e iniziative varie. Domani, alle 18.30, il cartellone sarà svelato in occasione di una conferenza stampa. La serata di apertura di Ferentino Estate 2021 sarà dedicata a Luigi Sonni, presidente della Pro loco, scomparso il 22 maggio scorso.

Rappresentazioni teatrali, rassegne musicali, laboratori per bambini, proiezioni cinematografiche e serate di fiabe animeranno l'estate ferentinate dal 16 luglio in poi. Un contenitore ricco di eventi, che segna la ripresa di tutti gli appuntamenti in presenza, dopo un anno e mezzo di iniziative online per la pandemia. L'amministrazione Pompeo non si è fatta trovare impreparata, anzi con apposita delibera di giunta ha stabilito l'erogazione di contributi, fino a un massimo di 1.500 euro a progetto (per associazioni o cittadini), per chi avesse presentato domanda per manifestazioni, spettacoli dal vivo, dal 20 giugno al 20 settembre 2021. Tutto si svolgerà in sicurezza nel rispetto delle misure anti Covid.

Domani conferenza stampa di presentazione nella sala consiliare municipale, alla presenza del sindaco Antonio Pompeo, dell'assessore a cultura e turismo Angelica Schietroma, del nuovo presidente Pro loco Luciano Fiorini e altri amministratori. Il commento di Pompeo e Schietroma: «dopo tanti mesi di sofferta inattività, ripartiamo tutti insieme con gli eventi in presenza in occasione dell'estate ferentinate. Più di 60 eventi in due mesi, che consentiranno a cittadini e turisti di tornare a vivere strade e piazze di Ferentino e recuperare il senso di comunità che, nonostante distanza e regole, non abbiamo mai perso. Il 16 luglio dedicheremo una serata speciale al compianto Luigi Sonni, che tanto si è speso per manifestazioni e iniziative della nostra città e oggi sarebbe felicissimo di rivederla animata di presenze».