Anche l'estate 2021 e molto probabilmente pure quella del 2022 scivoleranno via, senza che una cittadina come Ferentino abbia la sua piscina pubblica, a scapito dei numerosi giovani costretti ogni anno, d'estate, a migrare nei comuni limitrofi.

La gioventù ferentinate soffre particolarmente la mancanza di una piscina all'aperto, a differenza di altri centri provvisti invece di piscina e invidiati dai cittadini di Ferentino. Rappresenta un sogno una simile struttura. Non è da escludere che venga inaugurata nel primo semestre del 2023, anno in cui nella città verrà eletta la nuova amministrazione comunale. In tanti sono convinti che andrà a finire così. Infatti, lo scorso aprile un centro sportivo con piscine è passato in consiglio comunale, che ha approvato all'unanimità la richiesta da parte del privato, del permesso di costruire, in convenzione, del nuovo centro sportivo polifunzionale con piscine.

La struttura, che sorgerà a Colle Silvi, su un lotto di 17.800 mq, identificato in catasto, ricadente in zona "Fa – impianti sportivi" del vigente Prg, nei pressi dello stadio comunale, ospiterà due piscine coperte, una per bambini, e una vasca piccola esterna, ma anche campi da calciotto, arredi e parcheggi, più una strada di collegamento con il centro.

L'assise ha approvato gli elaborati tecnici della delibera, Comune e privato sottoscriveranno la convenzione. «Sarà offerto un servizio pubblico importante alla comunità, con particolare riguardo ai giovani e saranno attivate specifiche condizioni d'uso per le scuole della città» è stato reso noto dal Comune all'indomani dell'ok unanime dell'assise. Secondo il sindaco Antonio Pompeo che ha ringraziato il privato: «questo centro sportivo rappresenta un'opera importante per Ferentino e non». Solo allora soprattutto la gioventù di Ferentino non dovrà più spostarsi altrove per trascorrere le proprie giornate torride in piscina, la cui mancanza si protrae da tanti anni. Esattamente dalla chiusura della piscina con acqua sulfurea delle Terme Pompeo, mèta preferita di tanti ciociari.