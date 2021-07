Ci ha lasciati a 63 anni l'artista di Castellammare, ma cassinate d'adozione, con tanti anni di esperienza in Rai, conduttore di programmi radiofonici, musicista, maestro. Ma soprattutto volontario dal cuore d'oro. La sua capacità di entrare in sintonia con i ragazzi e con i più fragili è stata la chiave di molti progetti seguiti non solo per il Cut di Cassino diretto da Mennoia, ma anche con Exodus.

«Antonio Lauritano ha diretto le attività artistiche di Exodus per ben sei anni anni: il laboratorio di teatro, la web tv, la "Exodus Orchestra", i corsi di musica, i concerti - ha ricordato il responsabile di Exodus Cassino, l'assessore Maccaro -. Ma soprattutto ha seminato buonumore, amicizia, competenza e professionalità. Tutta la comunità lo ricorda con immenso affetto perché è stata una persona capace di ascoltare, di accogliere le difficoltà e trasformarle in opportunità di crescita. L'impronta che ha lasciato sarà motivo di ispirazione per i futuri progetti basati sulle attività artistiche che hanno sempre caratterizzato il metodo educativo di Exodus».

«Un maestro, musicista, compositore, regista e autore di opere teatrali musicali. La sua scomparsa è una perdita incolmabile per l'arte, la cultura musicale del Cassinate e dell'intera Italia! Lascia - sottolinea il professor Vittorio Casoni - nello smarrimento tutto il Cassinate che in questi anni lo aveva ospitato e tanti giovani e meno giovani che lo hanno avuto come maestro. Una perdita immensa».