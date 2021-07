Agricoltori provenienti da tutto il Lazio oggi manifesteranno davanti alla sede della Regione Lazio contro l'invasione dei cinghiali. Una situazione fuori controllo, riferisce Carlo Picchi Direttore di Coldiretti Frosinone e Latina, anche a causa della pandemia, che ha favorito la proliferazione degli ungulati, comportando ingenti danni nei campi. In alcuni casi, a seguito della loro invasione, è andato distrutto anche l'80% del raccolto.

E molti produttori sono stati costretti a riconvertire le loro piantagioni, soprattutto quelle di mais, abbandonando così alcune colture, per evitare di essere continuamente presi d'assalto dall'invasione dei cinghiali, che puntualmente devastano e danneggiano i loro terreni e i raccolti.

Non mancheranno azioni dimostrative eclatanti per dire basta ad una vera e propria emergenza, che nel Lazio e in particolare modo a Roma, è sotto gli occhi di tutti. Un'emergenza che sta comportando problemi non solo di natura economica e ambientale, ma anche di sicurezza. Numerosi sono gli incidenti stradali che si sono verificati a causa dei loro attraversamenti, alcuni purtroppo anche mortali.