Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 1010, 14 le vittime. Ieri i numeri del bollettino stilano ogni giorno dal ministero della Salute raccontavano di 907 contagi e 24 morti.

Sono stati 177.977 tamponi. Il tasso di positività è dunque salito allo 0,6%. In terapia intensiva ci sono 7 persone in meno in terapia intensiva, 180 in totale. Nei reparti ordinari invece sono ricoverati 1.234 pazienti, 37 in meno di ieri.

Continua dunque il calo di tutti i dati.