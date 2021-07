Investimento mortale questa mattina a Castelforte.

A perdere la vita un pensionato di 76 anni che stava percorrendo via Vellota con la sua bicicletta. Per cause ancora in corso da parte dei Carabinieri il ciclista è stato investito da un furgone condotto da un pensionato del luogo.

L'impatto è stato fatale per il 76enne deceduto sul colpo. Sul luogo del sinistro, verificatosi poco prima delle sette, si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Formia.

Il traffico sulla strada teatro dell'incidente è stato interrotto per alcune ore, per permettere ai Carabinieri di effettuare i rilievi del caso.