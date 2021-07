Nasce la M.B FOOTBALL SCINTILLA. In provincia di Frosinone, nonostante la complicata situazione generale derivante dal Covid-19, ecco una nuova realtà sportiva. Fautore di questa iniziativa è Mirko Ribardo, volto noto nel calcio a 5 ciociaro per i suoi trascorsi da portiere. La scuola calcio Football Scintilla ospiterà le categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi.

La sede principale sarà il centro sportivo Mole Bisleti mentre per disputare i campionati a 9 ci si avvarrà della collaborazione con il centro sportivo Villa Verde. L'inaugurazione che ha visto la partecipazione di tanti bambini e del portiere professionista Ivan Lanni ha registrato un grande successo.

"Sono riuscito a partecipare ad un corso Uefa, diventando allenatore settore giovanile con licenza C – le parole di Mirko Ribardo – L'intento è quello di creare una struttura solida che dia la possibilità a tanti bambini di divertirsi, nel rispetto delle regole ma anche con la doverosa professionalità. All'interno dell'associazione, infatti, ci saranno figure importanti come fisioterapista, nutrizionista e psicoterapeuta. Per il momento mi limito a dire che la giornata di presentazione, grazie anche alla partecipazione di Ivan Lanni, è scivolata via nel migliore dei modi. Ora guardiamo al futuro con ottimismo ricordando sempre il nostro motto "divertirsi crescendo insieme. Voglio ringraziare, infine, Maurizio Ceci, la mia famiglia e tutte le persone che hanno preso parte al primo giorno della M.B. FOOTBALL SCINTILLA".