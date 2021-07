In piena stagione termale, la pubblica illuminazione della ex provinciale via delle Terme a Suio è completamente spenta. A denunciare la situazione è il coordinatore di Forza Italia di Castelforte, Alessio Fusco, che accusando l'Amministrazione locale, si chiede come si può affermare di aver dimostrato interesse per le Terme di Suio dopo quanto è accaduto per la viabilità interrotta che ha isolato l'area completamente.

Fusco rimarca il fatto che i fruitori dell'area termale e i concittadini che intendono passeggiare in quella zona sono costretti all'oscurità «così - ha detto- come oscura è in effetti questa amministrazione comunale.

Noi non chiediamo grandi cose perché sarebbe pura utopia, ma almeno che l'unica zona veramente a carattere turistico fosse illuminata e pulita costantemente. Abbiamo visto che per tale finalità la montagna ha partorito un topolino. Vi è infatti sull'albo pretorio dell'ente una determinazione dirigenziale che dispone una serie di interventi sull'illuminazione pubblica per ventimila euro su tutto il territorio: cosa veramente ridicola».

Per l'esponente azzurro sarebbe opportuno che si provvedesse intanto a mettere in funzione l'impianto esistente e si programmasse un intervento completo per sostituirlo con tecnologie avanzate, che porterebbero anche ad un risparmio sui consumi e sulla spesa pubblica.

«Del resto - ha continuato Fusco - non potevamo aspettarci di più che questi interventi di pura facciata e con il solo fine elettorale da chi, per ben cinque anni, non ha posto in essere alcun intervento di manutenzione sulla pubblica illuminazione che, allo stato attuale, funziona a singhiozzi lasciando intere zone della nostra città al buio. Un'amministrazione che non è mai riuscita a porre in essere un minimo di programmazione degli interventi, cercando costantemente di porre rimedio (con scarsi risultati) alle criticità che l'opposizione ed i cittadini hanno rappresentato. Il compito dell'amministratore è invece quello di programmare e di evitare che i cittadini vivano costantemente dei disagi».