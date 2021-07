Una serata di festa con gli amici finita in tragedia. Alessio M, 19 anni di Sassari, è morto in un incidente stradale che si è verificato al centro della città, in corso Margherita di Savoia, alle 2,30 del mattino.

Il giovane stava rientrando a casa dopo avere festeggiato la vittoria dell'Italia nella semifinale dei Campionati europei di calcio, quando l'auto sulla quale viaggiava, condotta da un amico, è finita fuori strada schiantandosi sulle auto in sosta.

Alessio è morto sul colpo. Inutili i soccorsi. Il conducente e altri due amici che erano sull'auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale dal 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e una pattuglia della guardia di finanza.