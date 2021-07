Sono stati fissati per questa mattina alle ore 11 i funerali di Daniela D'Emilio. Le esequie saranno celebrate nella cattedrale di Santa Maria Maggiore, in piazza Santa Maria a Frosinone. La signora, moglie del presidente del Consorzio per lo Sviluppo industriale di Frosinone Francesco De Angelis, ha accusato un malore mentre si trovava in vacanza in Puglia. Erano con loro la storica collaboratrice del presidente De Angelis, Federica Luzi, e il marito Adriano Lampazzi, sindaco di Giuliano di Roma. In una nota si sottolinea che «il medico legale intervenuto ha appurato che la causa del decesso sia da attribuire ad un forte infarto che purtroppo non le ha lasciato scampo».

In Puglia sono immediatamente arrivati i figli Mirko ed Elsa e la nuora Maria, oltre ad alcuni familiari ed amici più cari. Daniela lascia il marito Francesco, i figli Mirko ed Elsa, il nipotino Federico, i genitori Antonio e Vally e la sorella Roberta. Per espressa volontà della famiglia non sono graditi fiori ma opere di bene.

Una tragedia, avvenuta domenica, che ha molto colpito la città di Frosinone. Un'intera vita insieme, quella trascorsa da Francesco De Angelis e Daniela D'Emilio. In questo momento terribile il presidente del Consorzio Asi è circondato dall'affetto della famiglia e degli amici. Daniela D'Emilio se n'è andata all'improvviso, in punta di piedi. Come ha sempre vissuto, nella consapevolezza che sono i fatti e i sorrisi quotidiani a fare la differenza. Mancherà a tutti.