Esplode di nuovo la protesta a Suio e zone limitrofe per la presenza di branchi di cinghiali. A far alzare la voce ai cittadini è stato l'incidente verificatosi l'altra sera in via Monte Pecoriello, sulla strada per Suio alto, in cui è rimasta coinvolta una signora del luogo. La donna era alla guida di una Yaris, quando si è imbattuta in un branco di cinghiali, che hanno provocato il sinistro. Sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla donna, poi accompagnata per precauzione in ospedale, ma solo per effettuare dei controlli.

Fortunatamente non c'è stata alcuna conseguenza per le persone, ma la costante presenza di questi animali in zona (ma anche nei centri viciniori) sta preoccupando non poco i residenti. Ovviamente l'incidente ha provocato una serie di reazioni sui social, attraverso i quali in molti hanno chiesto interventi, prima che «ci si trovi di fronte ad una tragedia». Altri hanno posto l'attenzione su una presenza di circa venti esemplari che scorrazzano alla ricerca di cibo ed altri ancora sui danni che stanno subendo i raccolti, devastati dalle invasioni degli esemplari appartenenti alla famiglia dei suidi, che si riproducono in continuazione.

Tanti gli avvistamenti segnalati negli ultimi tempi nella zona e aree circostanti. Proprio alcuni giorni fa un impiegato di Scauri, lungo via per Castelforte, si è trovato di fronte un cinghiale di grosse dimensioni, che ha evitato ma finendo con la sua auto sulla corsia opposta. Se fosse giunta una macchina sulla direzione opposta, ha riferito al nostro giornale, sarebbe stato inevitabile l'incidente. A tal proposito alcuni cittadini sono intenzionati ad inviare all'Ambito Territoriale Caccia Lt2 di Monte San Biagio, che dovrebbe essere l'ente di competenza, il modulo di segnalazione circa la presenza ricorrente di fauna selvatica. Un modulo dove l'utente può segnalare il tipo di danno subito, l'area precisa dove è avvenuto il raid. Di certo la situazione si sta complicando con i cinghiali che si riproducono velocemente e che scendono in strada o vicino le case alla ricerca di cibo.