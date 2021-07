Tre nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24h in Ciociaria su un totale di 547 tamponi effettuati. I negativizzati sono 6. Dei nuovi casi, due si registrano ad Atina e uno a Casalvieri.

Continua il trend positivo sul fronte dei decessi, anche oggi non si sono registrate vittime.

Il confronto con ieri

Zero contagi. Si è aperta così la settantunesima settimana dall'inizio della pandemia in provincia

di Frosinone. Anche il tasso di positività naturalmente è pari a zero. Dal primo caso del 2 marzo 2020

sono trascorsi 491 giorni.

E ancora zero decessi. Per la dodicesima volta consecutiva. Negli ultimi ventisette giorni ce n'è stato uno soltanto. Sono stati effettuati 260 tamponi. Un paziente si è negativizzato. Cifre che confermano l'abbattimento delle curve dei contagi e dei decessi.