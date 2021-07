La città di Sora diventa un set cinematografico. Già dalla scorsa settimana la città volsca si è prestata come set per le riprese di una pellicola tutta Italiana, il tv movie "Un eroe piccolo piccolo".

Tanta curiosità sta destando in città la presenza degli attori e della troupe armata di cineprese, carrelli e fari.

Sull'albo pretorio del Comune è stata pubblicata un' ordinanza con la quale sono state disciplinate la sosta e la viabilità in diverse zone della città in occasione delle riprese.

Da domani, 7 luglio, e anche l'8 e il 9, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati in via Giuriati, via Dante Alighieri, via Piemonte, viale Regina Elena, via Paolo Zeri, via Edoardo La Pietra, via Santa Lucia, nonché il divieto di transito in relazione alle esigenze delle riprese cinematografiche.

Sabato 10 luglio divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati in piazza Palestro-Lungoliri Mazzini e via dell'Industria (prolungamento di via Baiolardo), nonché il divieto di transito in relazione alle esigenze delle riprese cinematografiche per le riprese del tv movie.

In molti stanno seguendo le scene del film e con grande curiosità, anche affacciandosi alla finestra della propria abitazione, osservando autovetture degli anni ‘90 e attori vestiti con abiti che ricordano quel periodo.

Un'esperienza nuova per molti sorani.