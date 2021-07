Il Comune organizza il centro estivo per minori, progetto che punta a garantire attività ricreative, ludiche e di aggregazione in sicurezza. L'iniziativa, in programma dal 19 luglio fino all'8 agosto prossimo, si svolgerà nel Centro di spiritualità "Suor Teresina Zonfrilli", dove i minori di età compresa fra i 6 e i 14anni potranno trascorrere giornate in allegria, all'insegna del divertimento e dell'amicizia. Gli interessati possono presentare la domanda utilizzando gli appositi moduli disponibili presso il Comune. Il centro è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17.

I partecipanti devono portarsi il pranzo al sacco e il cambio per trascorrere la giornata impegnati in attività aggregative divertenti, utilizzando il tempo libero in modo costruttivo. Le domande dovranno essere recapitate al Comune di San Giovanni Incarico entro le ore 12 del 12 luglio. Bambini e adolescenti, liberi da impegni scolastici, potranno occupare il tempo libero in compagnia, sempre nel rispetto delle regole anti-Covid, ma sicuramente felici di non restare in casa, magari annoiandosi davanti ai videogiochi. Un'iniziativa utile soprattutto ai genitori che lavorano e possono affidare in tranquillità i figli a personale qualificato, certi che si divertiranno in sicurezza imparando tanto. Infatti, il confronto fra pari età e la condivisione offrono occasioni di crescita e arricchimento.