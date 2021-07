Quattro ore settimanali in più per tre unità lavorative fino a tutto il 2021. Il sindaco Perciballi motiva la decisione come un «provvedimento della giunta per sopperire ai pensionamenti e garantire i servizi ai concittadini». L'amministrazione comunale bovillense ha deciso di rivedere i turni di lavoro dei dipendenti aumentando il monte ore per bypassare la carenza di personale: la delibera siglata dalla giunta riguarda il corrente anno e concerne i rami del Comando polizia locale e dell'ufficio tecnico con un incremento di quattro ore settimanali per tre unità.

«Vista la scarsità di risorse umane - spiega il sindaco Enzo Perciballi - l'organo esecutivo ha deciso di ottimizzare i servizi resi ai cittadini aumentando le ore di lavoro ai dipendenti in due settori strategici. In primo luogo, l'ufficio di Polizia locale che nel 2021 ha subìto la diminuzione di una unità lavorativa per pensionamento. Con l'aumento di quattro ore settimanali per una unità lavorativa, giungendo così a 28 ore settimanali, abbiamo permesso che le turnazioni, necessarie per motivi di servizio, si svolgano regolarmente».

«La logica è la stessa che ci ha spinto a fare altrettanto per l'Ufficio tecnico - aggiunge il primo cittadino - In questo caso il personale interessato dall'incremento delle ore di lavoro è di due unità, sempre per quattro ore settimanali ciascuna. Si tratta di una proroga».

Come si evince dal testo del provvedimento, ovvero il numero 79 del 25 giugno 2021, "riscontrato che a fine giugno scade l'aumento delle ore (per le due unità lavorative, n.d.r.) e persiste la necessità di avvalersi delle prestazioni di entrambi per ulteriori 4 ore settimanali, per 34 ore settimanali complessive, in via temporanea, fino a conclusione dell'anno, si delibera di stabilire che da luglio 2021 fino a conclusione dell'anno le ore di lavoro settimanali dei (tre, n.d.r.) dipendenti, temporaneamente, aumentino di 4 ore settimanali".

In conclusione, il sindaco Perciballi sottolinea il risultato: «garantire ai nostri cittadini il mantenimento dello standard qualitativo dei servizi, soprattutto sotto l'aspetto della sicurezza e della manutenzione».