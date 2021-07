Il conto alla rovescia è finito. Dopo venti anni di attesa, domani alle 9.30, riaprirà la piscina ex Enal. Il complesso sportivo, che si chiamerà "WeSport", è stato completamente riqualificato da "Nuovenal": una società appartenente ad un gruppo di imprese sociali locali, con in testa il Consorzio Parsifal e la cooperativa sociale Trascoop. Cosa si troverà entrando in "WeSport"?

Passando per un inedito ingresso, più visibile, si entra nel punto-vendita di articoli sportivi che è anche la reception dell'impianto. Da lì, dopo gli spogliatoi e le docce, si arriva alle due vasche, di cui la più grande è lunga 25 metri e larga 18.

Completano l'area alcuni spazi di verde, un juice bar, che la sera aprirà anche agli altri avventori per iniziative e serate a bordo piscina, e gli storici campi da tennis in terra rossa, oggetto del prossimo step di restyling del complesso sportivo.