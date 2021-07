Tanta paura in zona Trecce. Da questa notte personale e mezzi dei vigili del fuoco impegnati a spegnere un importante incendio che ha colpito un negozio di prodotti agricoli. I pompieri sono ancora a lavoro e l'aria nella zona da questa notte è irrespirabile: tanti i commenti sui social di cittadini preoccupati che vedevano dalla propria abitazione le fiamme in lontananza. Fortunatamente solo ingenti danni materiali, ma nessun ferito. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito e per ricostruire le cause dell'incendio.