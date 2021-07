È partita il 30 giugno da Vallepietra la roadmap degli incontri per realizzare un progetto comune che sia in grado di far ripartire l'alta valle dell'Aniene.

Il sindaco di Vallepietra Flavio De Santis, il presidente del parco dei Simbruini Domenico Moselli e il sindaco di Filettino Gianni Taurisano, hanno aperto i lavori.

Che ha alla base l'obiettivo di creare una rete sul territorio per affrontare le sfide del prossimo decennio che saranno improntate su: sostenibilità, resilienza e digitalizzazione.

Diversi gli interventi dei rappresentanti di associazioni presenti all'incontro che hanno delineato le prime linee guida dell'ambizioso progetto.

(mc)