L'associazione "Risorse Donna" è felice di dar via ad "EquaLab - Percorsi di educazione non formale verso la gender neutrality", l'azione prevista nell'ambito del progetto "Women for Women-Casa dei diritti delle donne.

"I luoghi delle donne", finanziato dalla Regione Lazio e patrocinato dai Comuni di Sora, Cassino e Atina, prevede delle giornate di workshop formativi; le prime saranno dedicate alla promozione dell'uguaglianza di genere sui temi lgbtqia+ e sessualità. "I workshop sono rivolti ad attivisti, educatori, insegnati e a chiunque abbia voglia di prendere parte al cambiamento culturale - fanno sapere le attiviste dell'associazione - Le azioni sono realizzate in collaborazione con l'associazione Rise Hub che ne curerà la metodologia. Contatti per informazioni e iscrizioni: casadelledonne@risorsedonna.org oppure 379.1032310 entro il 9 luglio".