Il serbatoio di Colle Musillo "fa i capricci" e gli utenti restano con i rubinetti a secco. Di nuovo disservizi idrici in via Ripi e Colle Frattuccio, le due zone servite dall'impianto situato in uno dei punti più alti del paese, da cui partono le condotte principali che garantiscono il rifornimento idrico della zona periferica. L'Acea-Ato 5 è intervenuta svariate volte negli ultimi quindici giorni, purtroppo il problema resta irrisolto e l'insofferenza dei cittadini cresce, specie in questi giorni di caldo torrido.

Mercoledì della scorsa settimana, dopo due giorni a secco, era stato ripristinato il regolare flusso idrico, ma l'erogazione si è interrotta dopo tre giorni per essere ripristinata e quindi nuovamente bloccata ieri mattina.

Dopo poche ore, è giunto il comunicato ufficiale dell'Acea-Ato 5 che ha dato notizia della sospensione idrica improvvisa nelle zone servite dal serbatoio di Colle Musillo: nello specifico via Campolungo, via Cese, Colle Frattuccio, via Colle Musillo, Colle Pozzillo, Colle Sepe, Colle zampogna, via Elci, via Fontanelle, via Molare, via Moricino, via Ponterotto, via Ripi e via Sterpara.

Un'interruzione che a singhiozzo si protrae da diverse settimane e sta mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini. Le elevate temperature di questi giorni rendono sempre più irrinunciabile l'uso dell'acqua: lavaggi frequenti e docce per opporsi al caldo afoso.