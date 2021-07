Rischio ondate di calore per Frosinone per oggi e domani. Il caldo è, infatti, nuovamente in intensificazione sull'Italia nei prossimi giorni grazie al rinforzo dell'alta pressione sub-tropicale, che colpirà tutta la penisola, ma farà registrare le temperature più elevate ancora una volta al centro-sud. Secondo il bollettino delle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute, è prevista un'allerta 2 (bollino arancione) oggi in tre città: Campobasso, Frosinone e Perugia; domani bollino arancione previsto per Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma.

Intanto, è operativo il piano della Regione Lazio per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su con l'obiettivo di garantire l'assistenza nelle giornate con le temperature più elevate. La copertura assistenziale è assicurata dai medici di medicina generale che hanno aderito al piano di sorveglianza per affrontare l'emergenza caldo; ciascun soggetto a rischio è inserito nel programma attraverso una scheda personale.

In sei città del Lazio sono attivi specifici sistemi di allarme con l'obiettivo di modulare gli interventi: Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Civitavecchia. I bollettini d'allarme sono pubblicati ogni giorno sul sito del Ministero della Salute a questo indirizzo www.salute.gov.it/caldo e sul sitodel Dipartimentodi epidemiologia del SSR ASL Roma 1 Lazio: www.deplazio.net e sulla APPCaldoe Salute. Il piano prevede una sorveglianza attiva sulla popolazione target, sulla base dei quattro diversi livelli di rischio definiti dal Dipartimento di Epidemiologia. I medici di medicina generale possono includere ipazienti per tutto il periodo in cui il programma è attivo, privilegiando i pazienti con punteggio più elevato (livello 3 e 4).

In base alle condizioni climatiche di rischio per la salute (livello 1, livello 2 e livello 3 del bollettino Hhwws), il Medico di Medicina Generale (Mms) potrà effettuare la sorveglianza del paziente tramite accesso domiciliare, osservando le misure di sicurezza relative al COVID-19, oppure da remoto tramite una specifica piattaforma.