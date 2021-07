Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi su oltre 5mila tamponi nel Lazio (-879) e oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 9mila test, si registrano 83 nuovi casi positivi ( = ), 5 decessi (+3), i ricoverati sono 155 ( = ). I guariti sono 71, le terapie intensive sono 36 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,8%. I casi a Roma città sono a quota 56.

Sold out per vaccinazione in camper per comunità Sikh nel sud pontino. Grande successo, questa modalità sarà ripetuta. New York Times elogia in un lungo articolo la campagna vaccinale in corso e in particolare l'open night a Roma nei confronti dei più fragili e invisibili

Vaccini: campagna vaccinale prosegue in coerenza con indicazioni nazionali. Oggi raggiungiamo 5,5 milioni di dosi somministrate, il 43% di popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Tutti i parametri sono in calo, si continua a registrare trend positivo: zero decessi nelle province.

Hub vaccinale Fiumicino, superate 200mila somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale. Operazione Delta, vaccino itinerante Programma in corso di aggiornamento: Asl Latina, vaccinazione dalle 08:30 alle 16:00 nei giorni: oggi San Felice Circeo – domani 6 luglio e il 7 luglio, Terracina – 8 e 9 luglio, Sperlonga – 10 e 11 luglio, Gaeta – 12 e 13 luglio, Formia – 14 e 15 luglio, Spigno Saturnia – 16 e 17 luglio, Minturno Scauri – 18 e 19 luglio, Fondi.

Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 4 luglio, Cantalice – 7 luglio, Borgorose – 8 luglio, poggio Moiano (osteria nuova) – 12 luglio, Castel Sant'Angelo – 14 luglio, Poggio Mirteto – 27 e 28 agosto, Rieti.

Asl Roma 4: oggi Fiano Romano, domani 6 luglio Marina di Cerveteri Ponzano e Sant'Oreste - 7 luglio Torrita, Filacciano e Cerveteri - 8 luglio Nazzano, Civitella e Anguillara – 9 luglio Rignano, Morlupo e Bracciano – 10 luglio Trevignano e Castelnuovo di porto – 11 luglio Riano, Ladispoli e Marina di San Nicola – 12 luglio Capena, Castelnuovo e Santa Marinella – 13 luglio Campagnano e Santa Severa – 14 luglio Formello e Tolfa – 15 luglio Sacrofano e Allumiere – 16 luglio Civitavecchia, Mazzano e Magliano - 17 luglio canale M., Manziana.

** Asl Roma 1: 20 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 2: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 3: 10 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 3 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 5: 10 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 6: 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

Nelle province si registrano 3 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h: nella Asl di Frosinone si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Latina si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registra1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi."