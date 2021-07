Un tragico volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo. E' morto dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione un noto medico del capoluogo.

La vittima è M.P. di 62 anni. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato intorno all'ora di pranzo nei pressi del complesso dei palazzi Euro Club, in piazza Gaspara Stampa.

Sul posto i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 62enne. Saranno gli investigatori a stabilire le cause del decesso. La salma è stata trasportata presso l'obitorio di Frosinone in attesa dell'esame autoptico.

La notizia si è presto diffusa in città, dove l'uomo era molto conosciuto per la sua professione, gettando tutti nello sconforto.