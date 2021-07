Quota zero in Ciociaria. Nelle ultime 24 ore, su 260 tamponi eseguiti, non si registrano nuovi positivi al Covid-19. Zero anche sul fronte delle vittime. Un paziente si è negativizzato.

Questi i dati diffusi nel consueto aggiornamento dalla Asl di Frosinone.

I segnali di maggio si sono trasformati in certezze a giugno e continuano a trovare conferme in questo inizio di luglio. La campagna vaccinale ha spezzato le curve dei contagi e dei decessi. In trentuno giorni 189 casi,

per una media di 6,3 ogni ventiquattro ore. E 5 vittime. A marzo erano state 100, ad aprile 103. Da

dodici giorni zero decessi per Covid in provincia.

E negli ultimi ventisei ce n'è stato uno soltanto. Inoltre né a maggio né a giugno il numero quotidiano dei nuovi contagiati è andato in tripla cifra.

Un segnale che indica che si sta andando nella giusta direzione, quella che porterà all'immunità di gregge che, secondo le previsioni, dovrebbe essere raggiunta nel mese di agosto.