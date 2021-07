Un'ordinanza per cercare di eliminare il deposito di rifiuti agli Altipiani di Arcinazzo. Tante le lamentele degli abitanti e dei tanti proprietari di seconde case della località turistica indignati dallo scempio ambientale che sono costretti a subire.

Anche per questo motivo, qualche giorno fa, Luca Marocchi sindaco di Arcinazzo, dove si verificano questi atti "vandalici", ha emesso un provvedimento nel quale si vieta di: «abbandonare, scaricare o depositare in modo incontrollato rifiuti di ogni genere in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico o nei pressi degli appositi cassonetti».

Tale divieto è indirizzato, soprattutto, agli utenti non iscritti al ruolo nel Comune di Arcinazzo. Una situazione incresciosa che si è venuta a creare, secondo molti, a causa dell'eliminazione dei cassonetti nella zona degli Altipiani ricadenti nel territorio del Comune di Trevi passato da più di un mese alla raccolta differenziata.

Qualcosa forse non ha funzionato? O forse il fenomeno potrebbe essere di altra natura? Sicuramente un problema di risolvere in fretta prima del boom di presenze estive.