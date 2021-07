Profondo cordoglio, innumerevoli attestati di stima, di affetto, di gratitudine, espressioni di riflessione e di preghiera hanno fatto seguito alla notizia della scomparsa a Rancio di Lecco dell'amato Padre Adolfo L'Imperio, nato a Zara il 28 febbraio 1930, ma presente a Gaeta sin dai primi anni della sua infanzia.

Fu allievo dell'Istituto Nautico "Caboto", diplomandosi "capitano" al termine dell' anno scolastico 1949-'50.

Venne ordinato sacerdote dall'arcivescovo Lorenzo Gargiulo il 29 giugno 1967, nella parrocchia di S.

Paolo Apostolo in Gaeta. Prima di diventare sacerdote e missionario del Pime, padre Adolfo aveva vissuto pienamente la sua dimensione laicale servendo la Chiesa di Gaeta attraverso le responsabilità nella Azione Cattolica.

Missionario in Bangladesh, dove ha speso in più di cinquant' anni la sua vita nella cura dei poveri, non ha mai spezzato il legame con l'Associazione.

«La Chiesa è per sua natura missionaria, se non lo è non è Chiesa», amava ripetere padre Adolfo che si è sempre considerato espressione della Chiesa di Gaeta.

Alla sua intensa attività di "costruttore" si devono tante chiese, conventi, ospedali, scuole, casette per i più poveri. Ma occorre sottolineare come la sua opera di evangelizzazione si sia sempre indirizzata allo "sviluppo integrale dell'uomo" e, per questo motivo, ha sempre dato particolare importanza all'istruzione.

Significativo un post sui social di un giovane del Bangladesh: «È davvero una notizia molto triste che abbiamo perso il nostro padre Adolfo. Davvero, è stato il "padre della luce" per la parrocchia cattedrale di Dinajpur. Non è stato solo la grande persona della mia vita, anche per molti giovani. Ci ha sempre ispirato come diventare un grande essere umano».

Le esequie si terranno a Rancio di Lecco oggi 5 luglio.

Al termine la salma verrà trasferita a Gaeta, dove nei giorni successivi verrà celebrata una messa esequiale al santuario della Montagna Spaccata.