"Falvaterra ti sostiene" è il progetto basato su temi sociali e finalizzato al sostegno del reddito a favore delle persone con forte svantaggio psico-sociale ed economico, oltre che a rischio di esclusione.

È stato pubblicato l'avviso dell'iniziativa destinata alla collettività di Falvaterra e rivolta alle fasce più deboli, a rischio di povertà ed esclusione sociale: in particolare alle coppie con figli a carico e adulti con problemi socio-sanitari-ambientali, disoccupati o con lavori precari, residenti nel Comune.

Il progetto si basa su interventi economici di contrasto dell'esclusione sociale e sostegno al reddito. È prevista l'attivazione di sei contributi per l'attività volontaria di reinserimento sociale. I destinatari saranno impegnati nelle attività del progetto tre giorni la settimana, per un totale di 12 ore, e per nove settimane a decorrere dal prossimo 19 luglio. La conclusione del progetto è prevista il 19 settembre. I destinatari riceveranno un contributo economico di 753 euro.

Il progetto prevede lo svolgimento di attività volontaria socializzante tra cui: manutenzione del verde pubblico, supporto e manutenzione con operai comunali e collaborazione per la riqualificazione dei beni pubblici. Gli interessati dovranno produrre domanda a cui è necessario allegare l'attestazione Isee, copia del documento di identità e codice fiscale. Si tratta di una iniziativa utile che, oltre a valorizzare risorse lavorative significative, contrasta il rischio di esclusione a cui sono soggette le persone prive di occupazione e che comunque non vengono valorizzate come risorsa lavorativa.