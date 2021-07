Sciolto il nodo circa le sorti del plesso Angelicum. I lavori, che prevedono la demolizione e ricostruzione dello stabile, saranno posticipati alla fine del prossimo anno scolastico. Dunque per il 2021-2022 gli studenti frequenteranno regolarmente le lezioni nelle aule del centro. La decisione definitiva è arrivata dopo un incontro ufficiale convocato venerdì mattina proprio nella palestra dell'Angelicum. Presenti il primo cittadino Angelo Veronesi, il vice sindaco Sandro Visca e la consigliera con delega all'istruzione Luana Pellegrini.

Per la scuola c'erano il dirigente del Primo istituto comprensivo Giovanni Guglielmi, i rappresentanti d'istituto, alcuni docenti e una delegazione di genitori.

«Siamo riusciti a individuare la soluzione ottimale con la collaborazione di tutti gli interessati», ha commentato con tono soddisfatto la consigliera delegata Luana Pellegrini la quale, da quando le è stato conferito l'incarico, ha supervisionato direttamente le diverse questioni aperte sul territorio in materia di edilizia scolastica.

«Per quest'anno scolastico non ci sarà alcun disagio per i ragazzi, gli insegnanti e il personale scolastico. Visti i diversi step necessari per poter dare il via ai lavori, è stata data la priorità alla continuità didattica», ha ribadito la Pellegrini.

Come già anticipato in consiglio comunale, sono al vaglio diverse ipotesi per poter spostare in spazi congrui, a tempo debito, tutti gli alunni con l'intenzione di limitare al minimo i disagi soprattutto per chi raggiunge le scuole medie dai paesi vicini.

«Rinnovo il mio impegno ad informare tempestivamente i genitori circa possibili novità e a fornire aggiornamenti in tempo reale dei vari step burocratico - ha concluso Luana Pellegrini - Sono a disposizione per qualsiasi dubbio e chiarimento. I ragazzi sono la nostra priorità e ogni decisione sarà presa tenendo conto delle loro necessità e della loro sicurezza».