Interessante iniziativa di solidarietà messa in campo dal gruppo dei Giovani democratici di Supino: «Annunciamo che venerdì 9 luglio dalle ore 10 alle ore 18 avrà luogo una raccolta di beneficenza di beni alimentari a lunga conservazione e beni di conforto, che saranno devoluti interamente alla Caritas di Supino».

«La raccolta alimentare - ricordano - avverrà al supermercato "Sti.mar S.r.l." (in viale Regina Margherita, 67) quella dei beni di conforto ai giardini di Toronto. Specifichiamo della necessità di questa raccolta per condividere un momento di solidarietà ed impegno per chi ha meno di noi. Ringraziamo in anticipo che vorrà aiutarci in questa occasione. Vi aspettiamo numerosi».

Da ricordare che chi volesse donare vestiti questi devono essere nuovi.