La movida isolana nel bersaglio dei social. Il sindaco Massimiliano Quadrini difende la sua città definendo «fastidiosi» e sicuramente da condannare alcuni comportamenti, ma chiede di non ledere l'immagine della città. Dal canto suo, lui le ordinanze "calma movida" le ha emanate. «Non ci sono segnalazioni di risse o di altri fatti particolarmente gravi - afferma Quadrini riferendosi all'ultimo sabato sera Isola del Liri -, si offre in totale sicurezza e accoglienza alle tante famiglie e ai tanti ospiti che la raggiungono ogni giorno e ogni sera.

Questa ossessiva ricerca di "danneggiamenti e risse" urta contro la realtà di una città che cresce ogni giorno nell'offerta di servizi, nell'accoglienza e nella sicurezza, pur in presenza di un numero rilevante e crescente di frequentatori di ogni età. Noi continueremo a vigilare ea operare per garantire tranquillità e sicurezza a tutti».