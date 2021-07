I segnali di maggio si sono trasformati in certezze a giugno. La campagna vaccinale ha spezzato le curve dei contagi e dei decessi. In trentuno giorni 189 casi, per una media di 6,3 ogni ventiquattro ore. E 5 vittime. A marzo erano state 100, ad aprile 103. Da undici giorni zero decessi per Covid in provincia di Frosinone. E negli ultimi ventisei ce n'è stato uno soltanto. Inoltre né a maggio né a giugno il numero quotidiano dei nuovi contagiati è andato in tripla cifra.

La situazione

7 casi il primo giugno, 18 il due, 1 il tre, 10 il quattro, 7 il cinque, 2 il sei. 11 casi il sette giugno, 11 l'otto, 13 il nove, 6 il dieci, 7 l'undici, 12 il dodici, 8 il tredici. Ancora: 5 casi il quattordici giugno, 5 il quindici, 15 il sedici, 2 il diciassette, 5 il diciotto, 6 il diciannove, 6 il venti. 1 caso il ventuno giugno, 4 il ventidue, 4 il ventitré, 3 il ventiquattro, 4 il venticinque, 6 il ventisei, 4 il ventisette, 2 il ventotto, 0 il ventinove, 4 il trenta. Soltanto cinque volte in doppia cifra, l'ultima delle quali il sedici giugno scorso. Diciassette giorni fa. Una media di 6,3 contagi al giorno non si vedeva da dieci mesi.