Oggi in Italia sono 808 i nuovi casi registrati di positività al Covid-19. I decessi invece sono 12. Sono 141.640 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 228.127. Il tasso di positività è allo 0,57%, in leggera crescita rispetto allo 0,4% di ieri. Il numero dei ricoverati cala di 30 unita' da 1.394 a 1.364 e quello dei pazienti in terapia intensiva da 204 a 197 (-7) con 7 nuovi ricoveri. I dimessi/guariti salgono da 4.089.298 a 4.091.004 (+1.706). Il numero delle vittime sale a 127.637. I tamponi effettuati sono stati 141.640 contro i 228.127 di ieri.