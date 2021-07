«È in corso l'invio degli sms per le anticipazioni del vaccino AstraZeneca rivolto alla fascia d'età under 60: chi lo desidera può anticipare la seconda dose secondo le indicazioni ministeriali. È stata ampliata a 48 ore la possibilità di dare conferma dell'anticipo della vaccinazione. In 8.000 hanno già confermato l'anticipazione della seconda dose al 56esimo giorno dalla prima dose». È quanto comunica in una nota l'unità di crisi della Regione Lazio.

Intanto, per quanto riguarda l'Open Junior, ieri prima giornata dei richiami del vaccino Pfizer per i ragazzi di età compresa tra i 12 anni compiuti (nati nel 2009) e i 16 anni (nati nel 2005).

L'assessore Alessio D'Amato fa poi il punto sulla situazione dei contagi: «su quasi 8.000 tamponi nel Lazio (-215) e quasi 19.000 antigenici per un totale di oltre 26.000 test, si registrano 85 nuovi casi positivi (+21), 3 decessi (-2), i ricoverati sono 155 (-7). I guariti sono 180, le terapie intensive sono 40 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%.

I casi a Roma città sono a quota 51. L'Rt è in calo allo 0,6 e l'incidenza sotto i 10 ogni 100.000 abitanti».

In Italia si contano 932 nuovi casi di positività al Covid e 22 morti. I contagi restano sotto i mille da due settimane. Il tasso di positività si conferma allo 0,40%. Gli attuali positivi sono 45.576.