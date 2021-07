E alla fine la strada ieri è stata riaperta. La promessa, delusa il primo luglio dell'ingegnere responsabile dell'Astral Roberto De Angelis, ieri è finalmente diventata realtà. La riapertura, che era stata annunciata e prevista per giovedì, è slittata di qualche ora. È stato ripristinato il collegamento viario tanto atteso tra la provincia di Latina, tramite il comune di Castelforte, passando per le terme di Suio, e la valle dei santi, passando per il comune di Sant'Andrea del Garigliano, dunque la provincia di Frosinone.

Grande la soddisfazione del sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo, che ha seguito passo dopo passo l'iter della sistemazione della strada provinciale insieme ai dirigenti dell'agenzia regionale Astral. «Ringrazio gli interlocutori dell'Astral per la serietà e la professionalità con cui hanno condotto questa operazione molto delicata. L'apertura è avvenuta in maniera che si garantiscano tutte le norme del codice stradale, a senso unico alternato, in tutta sicurezza», ha precisato Cardillo.

Un sospiro di sollievo è stato tirato anche dagli amministratori di Sant'Andrea del Garigliano.

«Siamo veramente soddisfatti della riapertura.

Ringraziamo l'Astral, che ha lavorato per permettere di nuovoiltransito diquestaimportante via provinciale, specialmente per consentire il raggiungimento degli stabilimenti termali in questi mesi estivi», hanno affermato il sindaco Rivera e gli amministratori di Sant'Andrea.

La settimana scorsa l'Astral aveva dato il via alla pulizia della strada, mantenendo la promessa che aveva fatto all'Amministrazione Comunale di Sant'Andrea del Garigliano. I rappresentanti dell'amministrazione avevano inoltre ricevuto qualche settimana fa un tecnico dell'Astral in Comune. In quella occasione, il responsabile Astral ha illustrato i lavori in corso e ha dichiarato che a breve sarebbero inizieranno anche i lavori di asfaltatura, unitamente a lavori di manutenzione delle cunette e della trinciatura e potatura degli alberi sporgenti e pericolosi. Dopo tanto travaglio finalmente la strada Termedi Suio Sant'Andrea è transitabile», il commento del gruppo consiliare "Progetto Futuro per Sant'Andrea", che è intervenuto più volte a richiedere la restituzione della strada ai cittadini.