Un momento da ricordare da uno dei luoghi simbolo della lotta alla violenza, come il monumento alla Mamma Ciociara. Verrà celebrerà oggi alle 18, sulla Rocca San Pietro, la giornata "Una Provincia contro la violenza", voluta dal Comune di Castro dei Volsci, dall'Amministrazione provinciale attraverso la Consulta delle Elette, dall'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Anche Poste Italiane ha voluto dare il suo contributo, con una bella iniziativa: annullo filatelico e cartolina.

«Castro dei Volsci è uno dei comuni scelti da Poste Italiane nel Lazio per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità - fanno sapere dall'azienda postale - L'occasione per questa collaborazione con il Comune del Frusinate è l'evento che si svolgerà sabato 3 luglio (oggi, ndc) presso il monumento della Mamma Ciociara nell'ambito dell'iniziativa "Una Provincia contro la violenza" promossa lo scorso anno dal Comune e accolta dall'Amministrazione provinciale di Frosinone.

Per celebrare la giornata, Poste Italiane ha realizzato una cartolina dedicata e un annullo filatelico. Entrambi i prodotti sono disponibili presso il servizio temporaneo che sarà allestito in piazza San Pietro, con accesso al pubblico dalle 18 alle 20. L'iniziativa filatelica è parte integrante del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato dall'amministratore delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio, oltre che con l'attenzione che da sempre l'azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno popolate. L'iniziativa è coerente con i principi Esg sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, che contribuiscono allo sviluppo del Paese».