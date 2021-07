Il Codacons premia San Donato Val di Comino nell'ambito del progetto "Piccolo Comune Amico", realizzato per promuovere lo sviluppo dei paesi con meno di 5.000 abitanti in collaborazione con Coldiretti, Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l'Italia, Intesa San Paolo e SisalPay e con il patrocinio di Anci e Uncem.

"Il Comune di San Donato è risultato vincitore per le eccellenze nel campo dell'artigianato grazie alle opere degli scalpellini, che hanno costruito e decorato case e vicoli del paese, arricchendoli con splendidi portali in pietra e con le storiche chiavi di volta poste sui portali di alcune abitazioni, e grazie ai quali il paese, dopo la Prima guerra mondiale, è stato ricostruito con ponti in pietra e fontane dal grande valore artistico", spiegano in una nota i responsabili del progetto.

Martedì 6 luglio, alle 10, si terrà a Roma la premiazione finale del Comune di san Donato e di tutti gli altri vincitori nelle categorie agroalimentare, cultura, artigianato, economia circolare, innovazione sociale e gioventù digitale.

Per seguire la premiazione in diretta streaming è possibile collegarsi il giorno della cerimonia alla pagina Facebook del Codacons.