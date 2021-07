È il 20 giugno 2019 quando il Direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, firma le delibere n.

603 e 604 con le quali vengono banditi due concorsi pubblici per la copertura di 23 posti di collaboratore amministrativo e 70 posti di assistente amministrativo.

Il primo a prendere velocità è il concorso per i laureati, che si contendono i 23 posti di lavoro da ripartire fra le Asl di Latina, Frosinone, Viterbo e Roma 3. Le prove d'esame si svolgono tra agosto e ottobre 2020; la graduatoria finale di merito, con i nomi dei candidati idonei, che sono 65 in tutto, viene pubblicata il 9 novembre 2020.

Tutto sembra essere andato per il meglio, ma proprio in quel periodo, a partire dalla fine di settembre, una indagine della Dda sul conto di una famiglia rom di Latina finisce per coinvolgere il dirigente del servizio Reclutamento della Asl.

