Scontro tra auto e moto questa sera intorno alle 18.30 sulla strada provinciale a Casavitola, a Boville Ernica. Ferito un trentenne alla guida della due ruote. In un primo momento si era temuto il peggio per l'uomo, tant'è che è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza, ma fortunatamente non è in pericolo di vita ed è stato trasportato all'ospedale Spaziani di Frosinone con un'ambulanza. Alla guida della Lancia Delta, invece, una cinquantenne. Entrambi del luogo. Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito, coordinati dal maresciallo Mario Vinci, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. N.F.